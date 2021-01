¿Segunda ola de contagios Covid en Paraná?: aumentan las consultas por síntomas

Paraná Club Náutico penalizará a socio que encalló su embarcación repleta de personas

El director del hospital San Martín de Paraná, Dr. Carlos Bantar, manifestó asuque se implementó en el nosocomio desde el inicio de la pandemia por coronavirus."El hospital San Martín,, con demoras en la atención en la posta respiratoria para hacer los hisopados. Y se hacen, reveló el responsable del nosocomio local."Cuando empiezan a aparecer los casos, automáticamente, cambia bruscamente el número de consultas en la posta respiratoria y, consecuentemente, con el aumento del denominador de pacientes infectados, los porcentajes de pacientes moderados a graves que requieren internación en las camas del piso para Covid-19 y en terapia intensiva", alertó el directivo al mencionar que el aumento de casos de coronavirus no solo se registra en Paraná, sino también en localidades de la costa del Uruguay., advirtió Bantar al apuntar a "una flexibilización social en la que se dejó de lado todo tipo de autocuidado y de cuidado por el prójimo".Para el médico, "el funcionamiento a pleno de los hospitales con las otras patologías y el inicio de una campaña de vacunación, que puede ser absolutamente entorpecida por esta situación", son los condimentos que complican la situación sanitaria."Hasta no tener una población lo suficientemente inmunizada, cuya efectivdad tampoco se conoce en el mundo, apelamos a reducir la circulación de las personas que tienen mayor capacidad de contagio", sentenció. Fue en ese sentido que insistió en "la restricción de la circulación del virus a través de la restricción a la circulación de las personas, del grupo etario más contagiante"."Hace nueve meses que apelamos a la responsabilidad ciudadana individual, pero si uno se asoma a la calle, cuál es la tasa de cumplimiento a las medidas de protección los mismos actores sociales que tienen que hacer cumplir la normativa", se preguntó Bantar. "La mayor protección es el uso del tapabocas para no infectar al prójimo", destacó.En la oportunidad, refirió que "es absolutamente utópico pensar que se cumplirá el protocolo de distanciamiento en un encuentro de 200 personas; es difícil diseñar una burbuja para reuniones multitudinarias". Por lo que comentó que "en Europa se tomaron medidas tendientes a reducir la circulación de la población infectante, como el toque de queda de 22 a 5hs".