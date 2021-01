Preparan actividades rumbo a los 200 años del fallecimiento de Francisco Ramírez

El intendente de Paraná, Adán Bahl, y el ex gobernador, Jorge Busti, avanzaron en una agenda de homenajes para el año próximo en Paraná.



El intendente Adán Bahl se reunió con el autor del libro sobre la vida de Ramírez, el ex gobernador Jorge Pedro Busti, y los integrantes de la Comisión Permanente para el Estudio de la Vida, Obra y Legado de Francisco Ramírez. La idea fue trabajar en conjunto y evocar su figura conmemorando los 200 años de su muerte, que se cumplen el año próximo.



"Se ha escrito un libro y se está dando a conocer la gesta de este caudillo. Resulta imprescindible llevar adelante acciones reconociendo a una figura muy importante en la historia del país y la provincia, para que nuevas generaciones se interioricen sobre el legado federal de Francisco Ramírez", sostuvo el intendente Bahl.



"Creemos que esta entrevista es muy importante porque revalorizar la figura de Ramírez en Paraná, la capital de la provincia. Nos sentimos honrados de haber sido convocados", señaló Busti.



El ex gobernador habló de la Entre Ríos en tiempos de Ramírez: "Un lugar con pandemia, porque estaba la malaria y la fiebre amarilla, entonces esa épica y valentía de Ramírez nos tiene que impregnar a todos los entrerrianos para afrontar los desafíos del presente y mirar con optimismo el futuro, pero siempre recordando a nuestros fundadores, en este caso, al fundador de la identidad entrerriana".