El primer entrerriano del 2021 nació en Paraná: se llama Caetano

Bebé de pandemia

Otros nacimientos en Entre Ríos

. La fecha probable de parto del bebé era el 12 de enero, pero su mamá, Ayelén Sauro, comenzó a sentir contracciones mucho antes y junto a su esposo, Gustavo Chalpe, decidieron viajar a Paraná desde Bovril, la ciudad de la que son oriundos, a internarse el 31 de diciembre."El 31 a la mañana ya había empezado con algunas contracciones un poquito más seguidas, y a la tarde empecé con trabajo de parto. Así que me comuniqué con la obstetra y el ginecólogo, y nos vinimos a la clínica tipo 9 de la noche y ya nos quedamos. Pasamos el Año Nuevo acá, y no nos enteramos mucho cuando se hicieron las 12, porque estábamos en otra cosa. Cuando empezamos a recibir saludos supimos que ya estábamos en el 2021", contó ala flamante mamá, que es primeriza y vive con suma felicidad este momento.Si bien comenzó con trabajo de parto, finalmente. "Nos dijeron que posiblemente se iba a adelantar, pero recién para la semana que viene. Él está genial, por suerte los tres estamos bien: papá, mamá y bebé. Una vez que entramos a la césarea fue todo rápido", aseguró.Por protocolo ante la pandemia del Covid solo ellos tres pueden estar en la sala. Ni siquiera los abuelos tienen permitida la entrada, así que Marta y Augusto, los abuelos maternos, y Bety, la mamá de Gustavo, conocieron a su nieto por videollamada, compartiendo la alegría de la llegada del nuevo integrante de la familia. "Ellos están felices, hicimos videollamadas despacito para no aturdir a Caetano y así lo conocieron. También recibimos un montón de mensajitos y de llamadas de familiares y amigos, y cuando nos den el alta va a seguir siendo así por un tiempo, o con barbijo y viéndolo desde lejos, por la pandemia", afirmó Ayelén, quien señaló que posiblemente hoy reciban el alta.. En medio de la cuarentena, adaptándose a trabajar de manera distinta, recibieron esta bendecida confirmación del embarazo.Al respecto, aseguró: "Hace mucho tiempo que lo veníamos pensando, buscando, insistiendo., en medio de toda esta situación y los contratiempos que le ha traído para la mayoría"."Estaba en 38 semanas de embarazo cuando Caetano nació, así que", indicó Ayelén entre risas, y mencionó que a los cuatro meses de gestación supieron que sería un varón.Sobre la elección de que su primogénito naciera en Paraná, contó que ella estudió y vivió muchos años en la capital provincial, y se atiende con su médico de confianza desde hace 15 años. No obstante, destacó: "Volví a mis raíces, a vivir a Bovril, y en los tiempos de cuarentena en los que no se podía viajar tuve un gran acompañamiento en mi ciudad".Sobre los sueños y anhelos que comparten, ahora que son una familia de tres, Ayelén confió: "A nosotros en este período de pandemia y cuarentena Caetano nos trajo muchas bendiciones, mucha alegría y mucho amor, al igual que a nuestros familiares y amigos que nos rodean, y que aún a la distancia nos han acompañado, sobre todo porque era un embarazo buscado hace mucho tiempo. Y lo que anhelamos es que sea feliz como él quiera serlo, que busque su felicidad y vaya construyendo su camino, su proyecto de vida, y poder acompañarlo de la mejor manera posible. ".Acerca del nombre que escogieron, Ayelén, contó que había varias opciones. "Un día Gustavo, buscando algo en Internet, encontró tres nombres que le gustaron, y me mandó un mensajito contándome. De todos, a mí me gustó Caetano y a él también. Igual estuvimos viendo si aparecía otro, pero quedó Caetano Chalpe Sauro".Por último, la feliz mamá afirmó que sus planes son seguir viviendo en Bovril, en el norte de Entre Ríos: "La idea es que él crezca ahí, que más adelante empiece a ir a la escuela, que tenga sus amigos y sus espacios allá. Pero estamos abiertos a otras posibilidades y si las cosas van cambiando no estamos atados a ningún lugar. De todos maneras hoy es Bovril nuestro lugar de arraigo y nuestra construcción de hogar", concluyó., donde Martina dio a luz por cesárea a las 9,27 de la mañana su hija; la beba pesó 3,880 kg. y pasa sus primeras horas de vida en estado satisfactorio.Nació a las 11.30 por cesárea y pesó 3,930 kilos. Desde la dirección del hospital Santa Rosa de dicha ciudad, a cargo de la doctora María Fernanda Lalosa, saludaron y felicitaron a los familiares y papás, Ludmila Saavedra y Luciano Zilloni por su primer hijo. "También saludamos a nuestro gran equipo de profesionales que estuvieron en el nacimiento, a los médicos Sergio Gracias Solchaga, Tomás García Solchaga, Luis Fangi, Natalia Dalbies; a las enfermeras Irene Goya, Fernanda Mendiburu y Norma Percara y la obstétrica Verónica Todone", publicaron desde la institución.En tanto, a las 12.09 se produjo el primer nacimiento del año, que pesó 3,170 kilogramos. Su mamá Evangelina y el bebé de se encuentran en perfecto estado de salud, según se detalló en la comunicación del nosocomio. El equipo que trabajó en el primer nacimiento fue la doctora Abril Mapeli junto a la enfermera del Servicio de Neonatología Luciana Tuesca y del Servicio de Maternidad, la partera Amalia Martínez y la enfermera Belén Mesa.a quien esperaban para el 26 de enero pero se adelantó y fue la primera bebé en nacer en el hospital Centenario en 2021. La hija de Katherine Castellucci y Sergio Gustavo Vera llegó al mundo a las 12.17, con un peso de 3,090 kilogramos.En, la primera beba en nacer en una efector público fue, quien llegó al mundo en el hospital San Roque a las 16.43hs y pesó 3,660 kg.