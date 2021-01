Apareció el joven que era buscado en Paraná: explicó por qué se fue sin avisar

Apareció Guillermo González, el joven de 28 años que hasta este jueves era intensamente buscado por su familia en Bajada Grande. Su desaparición había causado preocupación, sobre todo por el estado de depresión en el que se encontraba y porque hacía cuatro días que se separaba de su pareja.



Finalmente, Guillermo regresó y pidió disculpas por haberse ido sin avisar. "Estoy bien. Fue un error de mi parte el haberme ido sin avisar, pero necesitaba despejarme", explicó el joven en diálogo con Elonce.



De acuerdo a lo que comentó, pasó el día en la casa de un tío y dado que no había llevado su celular, no tenía formas de contactar a su madre, quien estaba desesperada por su desaparición.



"Sé que se preocuparon por mí, y pido disculpas. Me fui porque necesita pensar, despejarme. Sé que hice mal en no avisar. Fue una equivocación de mi parte", remarcó en comunicación con este medio. "Son cosas que pueden pasarle a cualquier persona que pasa por una situación así", agregó al respecto.



A continuación, el posteo que escribió en su cuenta de la red social Facebook.



"Quiero pedirles disculpas a todos y agradecerles a todos los que se preocuparon por mí, y que sepan que estoy bien. Solo me fui a despejarme un poco, pero estoy bien; no quise que se preocuparan, así que les pido disculpas. No tenía como avisar gracias a toda mi familia, amigos conocidos y principalmente a mi madre, hermanos, mi mujer e hijos. Gracias y perdón por todo. Los amo".



(Elonce)