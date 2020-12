La gente disfrutó del sol y la playa en el último día del año

La temperatura llegó a los 28 grados en el último día del año 2020. El sol estuvo presente durante toda la jornada y por eso mucha gente decidió aprovechar e ir a la playa.Luis salió a andar en canoa. "Vivo en la zona de la Toma Nueva. Es una atracción que tengo desde muy joven, fui guardavidas también. Nuestro río es bellísimo, es una adicción. Hoy hubo poco movimiento de lanchas. La canoa es mía", remarcó aComentó que "hay veces que hago trayectos cortos, otras más largos. Me dejo llevar por el río, siempre hago un recorrido nuevo. Todos los días salgo".Sobre el río, expresó que "ha bajado notablemente este año, daba temor. Repuntó un poco ahora, va y viene. He andado por los bancos de arena, falta agua".En tanto, una familia decidió tomar sol. "Somos de Feliciano y Paraná. Tenemos ganas de pasar bien estas fiestas, deseamos que no haya más pandemia, queremos disfrutar", dijo una mujer.En la zona de la playa se vieron muchos niños jugando con la arena, disfrutando del sol y de esta hermosa jornada agradable que nos regaló el último día del año.