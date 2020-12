Festejos por Año Nuevo: apuntan a evitar aglomeraciones en espacios públicos

El coordinador de Movilidad y Habilitaciones de Paraná, Sebastián Lischet, informó que con motivo de Año Nuevo, se implementarán durante la venidera madrugada "controles de rutina que tiene la Secretaría de Seguridad Vial, que se realizan en la zona de Laurencena, Alameda de la Federación, calle Mitre y El Thompson. Tiene la particularidad de ser un fin de semana largo, pero los controles se realizarán", advirtió.



Aclaró que "tenemos como objetivo la prevención, el control de documentación y alcoholemia, para brindar seguridad a todas las personas que recorren la ciudad".



Puso de relieve que se realizará un trabajo en conjunto con la Policía y consideró positivo el balance de lo realizado para Navidad. "Hay gente que se enoja, pero la mayoría lo entiende. Es para evitar accidentes y no tener muertes", recalcó.



Advirtió además que en caso de infracciones, los vehículos son llevados al playón municipal de la ex terminal. Si es por falta de documentación se pueden retirar haciendo el trámite allí mismo. Si es por alcoholemia, deben pasar primero por el Juzgado de Faltas.



Por su parte, el jefe Departamental de Policía, Raúl Menescardi, expresó que intentarán evitar aglomeraciones "en algunos sectores o lugares públicos de esta ciudad como el Rosedal, Costanera, Plaza de las Mujeres, Thompson".



Refirió que "habrá personal asignado a esos lugares más que nada para el distanciamiento. Esta noche el personal desde las 00.30hs ya va a estar trabajando en la vía pública", ratificó.



"Se viene trabajando en los últimos fines de se mana a partir de lo que pudimos observar una noche en la Plaza de las Mujeres, a partir de esos comportamientos fue que se trató de garantizar que no ocurriese eso para no tener que lamentar consecuencias así que en todos esos lugares públicos vamos a estar con mucha presencia de personal policial", insistió en declaraciones a La Voz.