Fin de año: cómo funcionarán los servicios y comercios en Paraná

El último día del 2020 llegó y en esta nota, te brindamos el detalle de cómo funcionarán los distintos servicios en la capital entrerriana. Taxis y remises Desde la Cooperativa de Radiotaxis se informó que entre las 21 del 31 y las 8 del 1º no habrá servicio oficial de taxis y, por lo tanto, tampoco servicio de modulación y telefónico, aunque algunos choferes sí salen a trabajar por su cuenta.



Sí hubo acuerdos con efectores de salud privados para que algunos choferes cubran el traslado de personal que tiene que movilizarse durante la madrugada para prestar servicio.



Asimismo, varias remiserías tendrán un operador en la base, pero los choferes no están obligados a trabajar. En general, a las 23 se corta el servicio y se reanuda cerca de la 1. Además se aclaró que no están tomando reservas porque se desconoce la cantidad de vehículos que estarán disponibles. Estaciones de servicios Las estaciones de servicio permanecerán cerradas entre las 22 del día 31 de diciembre y las 6 del 1° de enero, pero mantendrán guardias por emergencias. Comercios Para el comercio se encuentra vigente un acuerdo paritario por el cual los supermercados deben cerrar sus puertas a las 18, y los pequeños y medianos comercios, a las 20. Ese mismo convenio dispone que el primer día del 2021 no habrá actividad comercial. Colectivos Por otra parte, la Municipalidad de Paraná informó cómo funcionará el servicio de transporte urbano durante fin de año: este 31 de diciembre cada línea tendrá su última unidad saliendo desde la base a la hora 20. Y el 1° de enero el servicio comenzará a funcionar a las 10, con una frecuencia de una hora. Recolección de residuos El diagrama del servicio de recolección de residuos tanto para Año Nuevo como para este fin de semana se realizará de la siguiente manera:



- Jueves 31: servicio normal

- Viernes 1: no hay recolección

- Sábado 2: servicio normal

- Domingo 3: no hay recolección



El lunes 4 se retoma el cronograma habitual.



Se solicita colaboración a la ciudadanía respetando días y horarios establecidos. Sin bancos Este último día del 2020 no hay actividad bancaria, retomándose el lunes 4 de enero la atención al público.