Festejo de año nuevo: consejos para evitar accidentes por el uso de pirotecnia

En las fiestas de fin de año, muchas personas resultan heridas por el mal uso de artefactos pirotécnicos. Los riesgos pueden ser incendios, quemaduras, problemas auditivos, daños oculares, entre otras complicaciones.Desde Bomberos Voluntarios de Paraná, detallaron alas principales recomendaciones para evitar accidentes."La pirotecnia es peligrosa porque produce quemaduras en personas y también origina incendios. El 24 tuvimos algunas intervenciones por heridos con pirotecnia", expresó aCarlos Almada, de Bomberos Voluntarios."Nuestra recomendación es que no le den pirotecnia a los chicos, que no es un juguete, lastima mucho y trae secuelas. Hay algunas que son para niños y son inofensivas", dijo, a la vez que agregó que "nosotros apoyamos la `No Pirotecnia sonora´, pedimos que en todo caso tiren luces o bengalas porque afecta mucho a los chicos y a los animales".En los casos donde dejan las casas solas "pedimos que cierren el gas y las garrafas, pedimos que no tiren cañitas voladoras, globos aerostáticos, porque no sabemos a dónde caen y eso produce incendios. Es muy peligroso", finalizó.-Evitar el uso de elementos pirotécnicos: aplicable en caso de poseer un animal proclive a padecer ataques nerviosos a causa de los ruidos provocados por la detonación de explosivos.-No dejar solos a los animales: sobre todo en noches donde la pirotecnia es utilizada durante varias horas.-Suministrarles sedantes: si el animal se va a quedar en soledad, recurrir a un veterinario que le suministre un sedante en gotas, que será administrado bajo estrictas precisiones del profesional durante la mañana y una 2º dosis 1 hora antes de abandonar la casa, para poder advertir cómo opera la droga en la mascota.-Tapar con algodón sus los oídos: con la ayuda de una gota de vaselina para que no se lastimen.-Dejar prendidos el televisor o la radio: los sonidos aplacarán los ruidos del exterior y la fuerza de las vibraciones. Así, se ayudará al animal a permanecer más tranquilo.-Dejarlos en lugares pequeños libres de elementos: hay que tener en cuenta que al escuchar los ruidos los animales pueden comenzar a moverse con rapidez y lastimarse.-Si el dueño va a permanecer en casa: se aconseja observar al perro o al gato cuando comienzan los mayores ruidos y si se advierte que el animal se pone nervioso, llevarlo a un lugar más alejado, donde pueda sentirse seguro. Si la mascota elige esconderse, hay que respetar su conducta.-No dejarlos cerca de balcones: Es importante que los animales no tengan acceso a estos lugares ya que en un estado de alteración pueden arrojarse al vacío.