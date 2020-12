Una zona de Paraná está sin agua por reparación de cañería en avenida Almafuerte

Personal de Obras Sanitarias iniciaba las tareas de reparación por una pérdida de agua registrada sobre Avenida Almafuerte, en la intersección con Marangunich, más precisamente, a la altura del ex hipódromo de Paraná."En horas de la madrugada se registró una pérdida e inmediatamente procedimos a cortar el circuito de redes para evitar el derroche y proceder a su reparación", comunicó ael subdirector de Redes de Agua de la Municipalidad de Paraná, Daniel Movio.Las tareas son "complejas", tampoco acompañan las inclemencias del tiempo y, además, sobre la vereda corren cables de telefonía, gas y electricidad. La labor se extenderá hasta la tarde, comunicaron fuentes municipales."Con sumo cuidado se realiza la excavación, vaciamiento de la cañería para ver qué rotura es y qué tipo de reparación se requiere porque no sabemos de dónde proviene la pérdida, si es de un caño de hierro fundido de 200mm u otro del mismo diámetro, pero de asbesto cemento", detalló Movio.Finalmente, se comunicó que la falta de suministra afecta vecinos de avenida Almafuerte, calles Ruperto Pérez, Artigas y Santos Domínguez y zonas aledañas.Se recomienda hacer un uso responsable del agua potable, de modo que cada hogar pueda contar durante el día con lo almacenado en su tanque domiciliario.Además, si bien no habrá interrupción del tránsito vehicular, se pide a los automovilistas transitar con precaución por la zona -en el sentido de circulación oeste-este de Almafuerte- debido al movimiento de maquinarias y operarios.