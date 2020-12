Trabajadores de Salud protestaron en contra de la "reorganización de horarios"

Trabajadores de salud del hospital San Roque se manifestaron en contra de la reorganización de horarios, quita de francos y falta de recursos humano para cubrir suplencias y pago de un bono."El reclamo surge desde el sector de Enfermería acude al sindicato para hacer una medida de fuerza por el enojo y cansancio por ser reorganizado ante diferentes pedidos", indicó una de las delegadas de ATE, Viviana Rivero, aY expresó: "Tenemos una planificación horaria que no se tocaba y se modifica con una resolución ministerial, y ahora el personal es sometido a cambios y quita de francos y consideramos que van contra los derechos de los trabajadores"."Esto comenzó con el sector de Enfermería y se le suma también el personal de limpieza. En tanto los trabajadores administrativo si piden médico no los hacen venir sábado o domingo para trabajar", sostuvo.A su vez, declaró que "hay falta de personal, desde el sindicato venimos pidiendo más recurso humano, hay escasez de personal desde antes de la pandemia, ahora se siente más por las personas de riesgo. Es preocupante, porque no se cuida la salud del trabajador ni la de los pacientes".