Sin agua en zonas de Paraná: récord de producción y consumo en los últimos días

Hace días que varias zonas de Paraná registran una faltante de agua o baja presión. Desde Obras Sanitarias, informaron que hay un record en el consumo de agua y en la producción.Juan Pablo Arroyo, subsecretario de obras sanitarias."Durante este tiempo, realizamos obras de reparación en las zonas donde siempre registraron una faltante de agua y pudimos solucionar varios problemas. Pero hoy en día con calor que hace y el consumo que hay, no alcanza", dijo.Y agregó que "hoy estamos apelando a la solidaridad, pero programando inspecciones y que personal de Obras Sanitarias y de Habilitaciones de la Municipalidad multe al vecino que derrocha agua. Necesitamos que la ciudadanía nos acompañe y nos ayude".Al respecto comentó que "recibimos llamados de personas, que denuncian a sus vecinos porque limpian la vereda tres o cuatro veces al día, a esas personas le vamos a aplicar una multa".Sobre la solución al problema, señaló que "estamos programando diferentes maniobras de válvulas para sacarle un poco a las zonas que tiene exceso de presión y poder darles a los lugares donde se registra un faltante. Hoy al mediodía se realizaron tres maniobras y estamos esperando el resultado"."Agua no nos falta, estamos en días de producción récord, pero tenemos que lograr distribuirla mejor. El relieve de la ciudad no ayuda, porque hay zonas bajas donde tienen mucha presión, y zonas altas donde no llega la presión", explicó.En el mes de mayo, el intendente Adán Bahl anunció aque "en 60 días" se perforarán "diez pozos más" para mejorar la captación de agua cruda que se envía a la planta potabilizadora.Al respecto, Arroyo comentó que "los vecinos están viendo que es una solución paliativa para pasar el verano y encontrar una resolución a largo plazo en los próximos meses. En la ciudad faltan micro medidores, para que las personas empiecen a consumir y a pagar por lo que consumen"."El intendente gestionó válvulas para automatizar la red y que las mismas válvulas se autocontrolen. Queremos darles una solución a los vecinos en forma definitiva", finalizó.