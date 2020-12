Guadalupe, la joven aplastada por un caballo ya camina y se "encuentra bien"

"Su evolución fue muy buena"

Flavio Scattolaro, cirujano de miembro inferior quien operó a la joven

Guadalupe "Chinita" Ramírez, es una jinete entrerriana que fue aplastada por un caballo en la mañana del sábado 14 de noviembre. Luego de permanecer internada en Paraná y ser sometida a una compleja cirugía, la joven se encuentra "bien y tuvo una evolución muy buena", supoEste martes, Guadalupe tuvo su segundo control en CETEP, el centro de traumatología Especializada de Paraná."Estoy bien, tranquila, hoy tuve el segundo control y salió todo bien.n", expresó aGuadalupe."Día a día iba avanzado, se me iban los dolores y tenía más fuerza., aunque se ponían nerviosos por mi exigencia", dijo.Sobre sus inicios con los caballos, comentó que "hace cinco años que cabalgo, de chiquita anduve un tiempo, pero lo deje". Además, comentó que "lo último que realice fue una peregrina desde Lucas González a Macia, después seguí hasta Altamirano y la termine en Durazno. Mi idea era seguir hasta Rosario del Tala, que es mi pueblo, pero no pude por el accidente".Al ser consultada sobre su futuro, dijo que ", estar en el campo con mis amigos. Estimo que en tres meses estaré más recuperada y ahí voy a retomar. Por suerte no tengo miedo, pero no caigo con lo que me pasó, como que no fue nada".Al finalizar, señaló que para el 2021 quiere, dialogó cony contó que Guadalupe "presentaba una lesión de pelvis inestable, y lo que hicimos fue reparar esos huesos mediante placas y tornillos, lo fijamos y lo estabilizamos"."La cirugía de Guadalupe duró alrededor de 5 horas. Son operaciones largas que demandan la intervención de muchos médicos", dijo y agregó que "".Al respecto, señaló que "calculamos que en dos meses puede volver a su vida normal. Ver que los pacientes se recuperan rápido es una inmensa alegría y una satisfacción muy grande, sobre todo cuando son jóvenes y tienen una vida por delante. El accidente tuvo lugar el sábado 14 a la mañana en Rosario del Tal a, cuando la joven estaba con el animal y, en circunstancias que se investigan, se le cayó encima y el aplastamiento produjo que la cadera de la muchacha, se fracturara en tres partes.El pasado 22 de noviembre, Guadalupe "Chinita" Ramírez, la joven jinete entrerriana que fue aplastada por un caballo y permanecía internada en una clínica privada de Paraná, fue intervenida quirúrgicamente