Cumpliendo un sueño: joven entrerriano se va a jugar al básquet a España

Mateo Vincitorio tiene 16 años es paranaense y un talentoso jugador de básquet. Él practica en Echagüe y recientemente le surgió la posibilidad de jugar al básquet en España, precisamente a en el Centro Básquet de Madrid durante seis meses.Según contó Mateo, antedurante la cuarentena muchos de sus conocidos de otras selecciones tuvieron la oportunidad de ir a jugar en diversos países, entonces averiguó cómo lo lograron."Muchos me contaron que hacían videos con sus mejores jugadas y los enviaban a diferentes clubes, hice lo mismo con ayuda de mis papás y los mandé a cuatro clubes, y logré el contacto", según detalló parte para el viejo continente el 5 de enero.En cuanto a las jugadas que se filmó en el video, señaló que "hice un par de jugadas del torneo argentino y otras del entrerriano". El joven se destaca jugando cerca del aro, con tácticas donde aprovecha su altura y físico.Acerca de sus expectativas dijo que "la idea es ir a aprender, medir un poco mi nivel comparado con el de otras partes del mundo; conocer lugares y personas".Mateo contó que desde el comienzo de la cuarentena nunca dejó de entrenar, "a veces lo hice solo en mi casa y cuando volví al club pude entrenar con mis compañeros".Sobre el lugar a donde va, señaló que "es un club nuevo que está creciendo, tiene ocho años y hay un chico argentino que jugó en la liga Nacional en Boca. Él me dijo que es una institución muy organizada y tiene muy buenas referencias".El joven basquetbolista contó que va a continuar sus estudios secundarios de manera online y valoró: "Mi sueño es poder vivir del básquet a un nivel superior al que hay en Argentina, se que es algo difícil, pero si sigo entrenando puede ser que lo logre".Mateo cuenta con pasaporte italiano y sobre los requisitos para entrar a España dijo que "tengo que tener un hisopado de no más de 72 horas de vigencia. Es un tema complejo pero mi mamá desde Paraná me manda el test de prc negativo por whatsapp y mi papá me acompaña hasta Ezeiza".Al finalizar, el joven reflexionó que "les agradezco infinitamente a mis padres que siempre me ayudaron en todo, y más que nada explicándome que la vida del deportista es corta y tengo que estudiar algo más. A los más chicos les digo que busquen ellos las oportunidades, y no se entristezcan si no ocurre".