Recomendaciones y cuidados para disfrutar de la playa del Balneario Municipal

Con una sensación térmica de 35.1ºC este martes en Paraná, el Balneario Municipal es un punto destacado de la ciudad para disfrutar del sol y la arena. Si bien no se puede ingresar al río, la playa cuenta con duchadores para refrescarse y amenizar la jornada de bronceado."El trabajo es muy tranquilo, con buena infraestructura, porque contamos con dos mangrullos que nos guarecen del sol y la lluvia porque si o si hay que cumplir el servicio continuo de 8 a 14 y de 14 a 20hs", comunicó ala guardavidas Sandra Mierez.Según comentó, su tarea consiste en la "prevención, informar del protocolo y recordar que no está permitido el ingreso al agua porque es una playa seca"."Únicamente puede estar en la orilla; la gente es muy respetuosa y hace caso", valoró la guardavidas. Consultada a Mierez por los motivos por los que no se puede ingresar al agua, ésta explicó: "La bajante del río es muy pronunciada y para habilitar la playa, el Paraná tendría que subir a dos metros de altura. Además, el canal está muy próximo y la pendiente es bastante elevada".Según contó, a los "incrédulos", les muestra que, al ingresar el agua, "de los pies baja y me da a la cintura".En la oportunidad, informó que "está disponible -de lunes a viernes- un servicio de reposeras y sombrillas, que se dan con el DNI".El Balneario Municipal de Paraná cuenta con unos 15 duchadores y parasoles. "Los guardavidas tenemos un botiquín de primeros auxilios y desfibriladores para brindar una respuesta inmediata ante descompensaciones", indicó Mierez. Y destacó que se pide el uso de barbijo para el ingresoa los baños.Punto aparte, mencionó que, por la bajante del río, "en la playa del Rowing hay rayas". Asimismo, mencionó que el río registraba este martes un color verdoso, presumiblemente, debido a la presencia de cianobacterias; además de camalotes que antes no se veían.