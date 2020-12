Instan a "continuar" con los cuidados: "El virus sigue circulando"

Silvina Saavedra, coordinadora del nodo epidemiológico de la municipalidad de Paraná , en diálogo con Buenas Noches, recordó que "la vacuna que llegó es para un grupo, y será escalonado el tema de la vacunación".



Tras esto dijo que "no tenemos que confiarnos en esperar la vacuna y a las medidas de prevención hay que seguir usándolas, el uso del barbijo, el distanciamiento, la higiene de manos".



Consultada respecto al comportamiento de la gente en estas fiestas, manifestó: "A veces el calor hace que uno se saque el barbijo, pero también he visto que en distintas se han relajado en los cuidados".



"Más allá de que uno vea que diariamente se notifican menor número de casos, no quiere decir que el virus no siga circulando, por lo que a los cuidados los tenemos que seguir teniendo igual. Sabemos que es un virus que se trasmite de persona a persona y que una de las formas de contagio es si tosemos, si hablamos si respiramos, con las gotitas que eliminamos. Si uso barbijo tengo una protección, sobre todo los grupos de riesgo que son los que con más razón se tienen que cuidar para evitar el contagio", recordó Saavedra.



Reconoció que hay personas que "se niegan" a aceptar la vacuna. "Algunos dicen que tienen miedo porque no está robado", mencionó Saavedra que conoció distintas opiniones en la ciudad, algunas a favor y otras en contra. "Todo lo que llega y se distribuye está probado. La ciencia ha avanzado mucho en este último tiempo, por lo que las cosas se hacen con mayor celeridad. Hay pruebas que demuestran que es segura la vacuna", aseveró. Elonce.com.