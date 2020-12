Convocan a una vigilia a favor de la legalización del aborto en plaza Mansilla

Tal como sucedió el pasado 10 de diciembre, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Entre Ríos, convoca este martes a una vigila en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno en Paraná. Quienes manifiestan su postura a favor del aborto, podrán acercarse a partir de las 19 horas, con tapabocas y respetando el distanciamiento social."Estamos esperando con muchas alegría y ansiedad lo que será el debate de mañana. Estamos convocando para mañana a las 19 horas en la Plaza Mansilla a una vigilia histórica, porque creemos que finalmente el proyecto va a ser ley", expresó aSofia Sforza, referente de Juntas y a la Izquierda del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).Con respecto a lo que sucedió en el 2018, Sforza, dijo que "si bien no se aprobó el proyecto, socialmente el aborto se despenalizó. Era algo que no era visible y que no se podía debatir, pero a partir de ese momento se hizo público, pudimos demostrar que los abortos existen, nos guste o no, estemos de acuerdo o no y que efectivamente era un tema de Salud Pública"."La aprobación del proyecto, es un reclamo histórico y una deuda de la democracia hacia las mujeres. Creemos que este es el momento para que sea ley", comentó."Si mañana se aprueba, se sabe que la aplicación de la ley no es solo del Estado, depende también de los movimientos, la organización y de la demanda popular para que esos derechos se cumplan. Depende de nosotros que ese derecho sea garantizado y se cumpla y obviamente es responsabilidad del Estado", finalizó.