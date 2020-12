La historia de "Capilla", el artesano de las casitas de los Santos

Y su apodo está relacionado con lo que vende: pequeñas capillitas de vidrio y espejo con una estampita del Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de Luján, San Cayetano, Santa Rita, o del Guachito Gil."Soy artesano, trabajo con imágenes, en tallados y grabaciones", cuenta Pedro a, momentos antes de caminar las calles en una jornada agobiante.Sobre las artesanías, dijo que las fabrico en su casa desde hace 30 años, y las realiza en dos tamaños, "grandes y chicas. Aprendí solo"."Ando todo el día en la calle, hasta las 4 o 5 de la tarde y de noche fabrico, entre 80 y 90 imágenes por noche. La que más piden es el Sagrado Corazón y el Gauchito Gil", indicó Capilla para dar cuenta que vende "unas 40 por día. La gente es muy religiosa y tengo mis clientas de hace años".Cada artesanía vale 100 pesos.Antes de la pandemia Pedro, salía a recorrer otras provincias, pero ahora sólo vende en Paraná.Consultado sobre cómo sobrelleva las altas temperaturas que se registran en la capital entrerriana, expresó que "salgo igual, estoy expuesto al sol, al frío, al agua. He andado en Misiones con 50 grados. No me afecta el calor", finalizó.