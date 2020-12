Vecinos del barrio La Delfina de Paraná reclamaron por falta de agua y baja presión. Según detallaron es un problema que sufren hace tiempo. Además, indicaron que este lunes personal de Obras Sanitarias realizó una conexión a un vecino de enfrente y eso los perjudica aún más."Una cuadrilla supuestamente de Obras Sanitarias produjeron daños en la vereda, indicaron que estaban haciendo instalaciones de agua potable a un vecino y es algo que nos perjudica a todo el barrio, porque ya no tenemos presión, y ahora se va a complicar aún más", dijo uno de los afectados aSegún detalló el hombre, al vecino que le iban a hacer la conexión pertenece a otra comisión vecinal y está en la vereda de enfrente de su domicilio, "no sabemos si esto está permitido, vinieron en dos vehículos que no tenían identificación del municipio", aseguró.En tanto otra vecina, indicó que los problemas de agua son recurrentes: "No sube a los tanques, juntamos a la noche y durante el día sale un hilito"."No nos podemos bañar, a la mañana sale muy poca agua. Y si el vecino de enfrente hace una conexión, nos va a perjudicar a todos", resaltó.A su vez indicó que "tuvimos un comedor durante 20 años y siempre teníamos el problema del agua. Por tres años hubo un caño roto delante de la institución".