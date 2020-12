Se agotaron los discos de Manzanero en Paraná: fueron regalo electo por Navidad

Falleció Armando Manzanero, el cantante y compositor mexicano de fama internacional y autor de títulos fundamentales del bolero y la canción romántica como "Somos novios" o "Esta tarde vi llover". Su deceso se registró esta madrugada a causa de un paro cardíaco derivado de un cuadro de coronavirus. Tenía 85 años.visitó una disquería de Paraná, desde donde confirmaron que los discos de Manzanero fueron la opción más elegida como regalo de Navidad y agotaron las obras disponibles en el local de Peatonal San Martín."Para Navidad, los melódicos, la buena música, son una buena opción de regalo. Y después de las Fiestas, se vendió todo lo de Armando Manzanero y en este momento no me queda ni un disco", comunicó aJavier Dolce de Disquerías Breyer.En la oportunidad, el comerciante destacó que "Manzanero ha sido un escritor prolifero, le ha dado sus letras a innumerable cantidad de artistas, sobre todo al más destacado que es Luis Miguel, quien supo cantar e interpretar muy bien sus canciones"."Si bien sus adeptos son personas mayores, quién no reconoce que los temas de Manzanero son de los más románticos", remarcó.Punto aparte, Dolce comentó que "en los últimos años, la música impresa ha sufrido un deterioro". Lo hizo al ratificar que no comercializa en formato digital. "Hay mucha gente que aún consume música impresa y viene a buscar su disco. El que realmente aprecia la música, compra CDs o vinilos", sentenció.Fue en ese sentido que mencionó "el resurgimiento del vinilo". "Se abrieron las fábricas del país que lo producen, y hay un consumo bastante sostenido", refirió al acotar: "Los discos que se fabrican en el país son más económicos y los internacionales son importados, y tienen un valor más importante".