"Debería ser normal para todos", dijo emocionado remisero que devolvió billetera

Una vecina agradeció el desinteresado gesto que tuvo un remisero de Paraná, quien devolvió la billetera con dinero y documentación que su hijo había extraviado. Se trató de un simple gesto que se transformó en una gran muestra de los valores a imitar que transmitió el trabajador del volante. "Lo único que hice fue devolver algo que no era mío", remarcó el remisero a"No me lo esperaba, pero porque para mí es algo normal", aseguró José Bonini al mostrar su sorpresa por la repercusión que tuvo su valorable actitud.Boniní, podría ser calificado como el hombre de los grandes gestos. "No es la primera vez porque ya había hecho una devolución de dinero y documentación al trabajador de una escuela", comentó.La mamá de Nacho, el dueño de la billetera extraviada, había valorado al gesto de Bonini como "un encuentro para suavizarle el alma". En ese sentido, el hombre se mostró emocionado por las palabras de Sandra. "Cambiaron mucho los valores, me llama la atención que algo que tendría que ser normal para todos, se haya viralizado. Porque no tiene sentido. Que sea un ejemplo, cuando en todas las personas tendría que será así", explicó.El remisero destacó que devolvió la billetera porque había dinero en su interior. "No pienso en que si hay algo que devolver o no. Voy, lo devuelvo y se terminó. Porque no es mío, ni dinero ni documentación", recalcó en diálogo con