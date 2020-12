Invertir en 2021: "La gran oportunidad serán las criptomonedas"

El 2020 fue muy complejo para toda la economía argentina, y muchos rubros se vieron afectados por la pandemia. El empresario Matias Secchi, brindó una serie de recomendaciones para encarar el 2021.



"El 2020 fue muy complejo, de todos modos, hay que ser optimistas para el 2021. Aunque la cuarentena que se hizo en el país no dio el resultado esperado en materia económica, igualmente ciertas industrias se vieron beneficiadas", resaltó Secchi, ante Elonce TV.



Durante la entrevista, Secchi contó que pertenece a dos empresas a las cuales les fue muy bien durante la pandemia, una de ellas se basa en la tecnología, "los empresarios deben entender la importancia del uso de internet para comercializar", aseguró. Otro de los rubros a los que el empresario se dedica es la construcción en seco: "Acá también salimos beneficiados, con la disparada del dólar es muy importante invertir en ladrillos".



Emprender en el 2021



"Emprender en nuestro país es complicado, pero es una forma de vivir, hay desafíos muy grandes, y creer que se puede. La clave está en entender cuál es el nievo mundo y este está basado en la economía del conocimiento. Hay que pensar en grande", sostuvo.



En cuanto a las inversiones para el 2021 dijo que "los dólares no son una buena inversión, pero es escandalosamente mejor que tener pesos. Para el 2021 la gran oportunidad serán las criptomonedas".



"Las criptomonedas no tienen respaldo de los bancos centrales, y quedan afuera de la devaluación. Es una nueva manera de hacer negocios", aseguró.



Una criptomoneda, es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido.1234 Las criptomonedas son un tipo de divisa alternativa o moneda digital.