Remisero halló billetera con dinero y la devolvió: "Gracias por tus valores"

Una vecina agradeció el. Se trató de un simple gesto que se transformó en unaque transmitió el trabajador del volante. "Gracias porque sin conocer al que estaba del otro lado, dejaste tu comodidad y fuiste a su encuentro", fueron las palabras de la mujer, pudo saberSegún contó Sandra en su cuenta de Facebook, su hijo había extraviado la billetera con dinero y documentación, pero a menos de media hora de lo ocurrido alguien tocó el timbre: era un remisero que llevaba la billetera de Nacho. El trabajador del volante no había dudado un segundo en llegar hasta el domicilio para entregarla. "Pudiste dejarla tirada... pudiste sacarle el dinero... pudiste esperar que alguien la reclamara y decirle vení a buscarla... PERO NO !!!!posteó la mujer al agradecer el gesto de, destacó la mujer.Y continuó: "Gracias porque hasta dejaste al descubierto tu alma al emocionarte por la alegría y la emoción que causaste no sólo en mi hijo, sino que en toda la familia. Gracias porque gente así es la que hace que el mundo sea más humano, más creíble, más esperanzador. Gracias porque fuiste el ángel que Dios nos puso en el camino en el día de hoy"."De corazón te deseo nunca pierdas esa forma de ser, nunca pierdas esas ganas de hacer el bien. ¡Que orgullo sos para tu familia... que orgullo para la empresa en la cual trabajás!!!", fueron las palabras al extender su agradecimiento al "señor remisero".Finalmente, y al bregar para que "sean muchos los José en el mundo", Sandra prometió volver a encontrarlo en algún viaje en remis