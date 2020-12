Grupos pro-vida volvieron a movilizarse este sábado en Paraná

La segunda marcha de los movimientos pro vida Casa de Gobierno, este sábado, volvió a reclamar a los legisladores nacionales por Entre Ríos que rechacen el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, y que este martes 29 tratará el Senado. Ya lo habían hecho el sábado 28 de noviembre, antes del tratamiento en Diputados.De los tres senadores nacionales por Entre Ríos, solo se sabe de uno que ha rechazado enfáticamente la legalización del aborto: el representante del PRO, Alfredo de Ángeli, que al igual que en 2018, cuando la iniciativa no pudo avanzar en la Cámara Alta, votará celeste. En tanto, es de momento una incógnita cuál será finalmente la decisión de la radical Stella Olalla y del peronista Edgardo Kueider.El último sondeo da cuenta que hay 33 votos a favor de la legalización del aborto en el Senado de la Nación; 33 en contra, y 5 indecisos."No queremos esto. No queremos el aborto. No queremos la muerte legalizada", reclamaron en el documento que se leyó en la explanada de Casa de Gobierno, al término de la movilización que partió de la rotonda del Parque donde está el monumento a Urquiza. No se vio a ningún dirigente social o político de relevancia; tampoco a ningún miembro del clero, a pesar de que el Arzobispado de Paraná alentó la participación de los católicos."Estamos acá para mostrar que los entrerrianos y la gran mayoría de éste bendito país ama y defiende la vida. La vida de los dos, la vida de todos y no solo de algunos", plantearon. "Senadores, hoy les hablamos a ustedes: escuchen al pueblo. En especial a los representantes de éste pueblo entrerrianos senadores De Ángeli, Olalla y Kueider y los exhortamos con firmeza a que nos representen. Entre Ríos dice sí a la vida, sean nuestra voz. Como hace dos años, volvamos a decir: senadores, salvemos las dos vidas, la Patria se los demanda".La concentración de este sábado contó con la presencia de jóvenes y adolescentes, que le pusieron color y cánticos a la marcha. "Frente a las autoridades que gobiernan de espaldas al pueblo, con agendas que responden a intereses extranjeros, les venimos a exigir a nuestros legisladores que representen al pueblo cuya voz es clara: no queremos aborto en Argentina", señaló el documento que replicó"Estamos siendo testigos de lo más asqueroso de la política argentina -subrayó el texto-. No solo porque pretendan legislar la pena de muerte para personas ´no deseadas´, sino porque hay senadores mandados por sus gobernadores a vender sus votos a cambio de obras públicas. Sepan que el año que viene hay elecciones, y nosotros tendremos memoria"."Y nos preguntamos, ¿a quiénes representan nuestros legisladores? Estamos nuevamente ante una ley tan aberrante que no solo contempla el aborto hasta el tercer mes y medio de embarazo, sino que con artilugios permiten el aborto libre hasta el noveno mes de gestación; repito, hasta el noveno mes", indica el texto.