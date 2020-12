Crece la falta de monedas y genera trastornos en los pagos cotidianos

"No hay"; "no tenemos"; "te doy un caramelo por el vuelto". Reacciones como esas se ven a diario en los negocios más chicos desde que, la falta de monedas se volvió una preocupación real para los comerciantes, que se la rebuscan de diferentes maneras para combatir el problema.



"Es un tema muy difícil, no hay cambio. Si voy y pido cambio al banco, tampoco nos dan. Las monedas no existen prácticamente, en raras excepciones te dan una moneda de diez o de dos pesos", indicó el comerciante. Agregó que, ante la falta de monedas para dar el vuelto, entregan caramelos", indicó a Elonce TV, Juan, un comerciante de Paraná.



No obstante, aseveró "Los caramelos no bajan de tres caramelos pro diez pesos. Algunos salen cinco o seis pesos. Mucha gente cuestiona esto, varios creen que uno lo hace 'para sacarse de encima la golosina' pero no es así, no tenemos otra, estamos bastante complciados conelt ema monedas".



"Hacemos lo que podemos ante la falta de cambio, les pedimos disculpas al cliente, le pedimos que, en vez de llevarse un agua de 70 pesos, se lleve una de 50 pesos. Lo mismo hacemos con los cigarrillos. Buscamos siempre la manera de favorecer al cliente. La mayoría de la gente sabe que no hay monedas y entiende cuando uno le plantea esta situación", afirmó. Elonce.com.