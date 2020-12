La casa de Papá Noel en Paraná: una tradición llena de historias y recuerdos

Hace 50 años, Don Barreto comenzó a vestirse de Papá Noel para sorprender a sus hijos. Con el correr de los años, decidió que esa sorpresa también la experimenten todos los niños de su barrio y, luego de cinco décadas es su hijo quien continúa con la ilusión.El mecanismo era sencillo: los niños entregaban sus cartas en la vivienda de Feliciano 432 y la noche del 24 pasaban a buscar luego sus regalos que serán entregados en mano por el propio señor Noel.Este año, por la pandemia y para respetar el distanciamiento social, eso no sucederá.En diálogo con, Jorge Barreto contó que "Este año, por la pandemia decidimos suspender a Papá Noel, esperamos poder hacerlo el año que viene. Es un momento para cuidarnos, pero sabemos que Papá Noel va a llegar"."Es un poco raro no poder estar este año, pero creemos que es lo mejor es una etapa de cambios y uno tiene que adaptarse, queda poco y hay que hacer el último esfuerzo En el 2021 estamos segurísimos que vamos a volver", dijo.Al finalizar, expresó su agradecimiento a todos los vecinos "que siempre nos ayudan y apoyan y lamentamos no poder realizarlo este año".