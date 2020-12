Navidad Mágica: una familia y la promesa de regarles una sonrisa a los niños

Horas previas a la llegada de la Navidad, se vivieron momentos emocionantes en el Barrio Anacleto Medina de Paraná.Los hijos y esposa en memoria de "Don Hugo" Julio un granadero que llevó el féretro de Perón, quien falleció este año, continúan con su tarea solidaria de vestirse de Papa Noel, subirse a un trineo y salir a repartir regalos por la zona. El recorrido estuvo acompañado por una batucada y una gran cantidad de autos."Estamos en el barrio Anacleto Media y junto a mi familia continuamos con la tarea que inició mi papá hace ocho años", expresó ael hijo de Don Hugo, quien este jueves se visitó de Papá Noel.En tanto Emanuel, otro de los hijos, agregó emocionado que "todos los años le ponemos la misma emoción a esta tarea, para poder robarles una sonrisa a los chicos y verlos contentos. Mi papá fue el creador de esta alegría"."Es un esfuerzo que realizamos entre muchas personas, no solo mi familia, sino también amigos y vecinos. Durante varios meses recolectamos caramelos para armar bolsas de caramelos, que para los chicos es un montón", dijo Alejandra, hija de Julio."Tenemos el corazón contento y pleno, no hay palabras para explicar lo que sentimos. Nos hace tan feliz realizar esto, que nunca nos vamos a cansar y queremos hacerlo todos los años en memoria de mi papá", comentó orgullosa.Por su parte, Gloria esposa de creador de la iniciativa lo recordó como "una persona soñadora. Una tarde junto a su hija comenzó repartieron caramelos por cuatro cuadras de San Agustín, y todos los años fue creciendo hasta repartir 3.000 bolsitas".Este 24 de diciembre "repartimos 2.600 bolsitas" contó.La Batucada "Cinco Estrellas" hace cuatro años ayuda y acompaña a Papá Noel en su recorrida."Él nos invitó a participar y no nos negamos", dijo un integrante de la banda.