Paraná Hubo decomisos por venta ilegal de pirotecnia en puestos callejeros

La Municipalidad ha recepcionado numerosas denuncias en lo que va de la semana por venta ilegal de pirotecnia. Por este motivo inspectores de la Dirección General de Habilitaciones intensificaron los controles labrando actas y decomisando locales en las últimas horas.El objetivo de las inspecciones es el control de los locales habilitados para la venta de pirotecnia, apuntando principalmente a la erradicación de la venta ilegal a través de puestos ambulantes no habilitados en la vía pública.Cabe mencionar que solo se encuentran autorizados los fuegos artificiales que tienen un bajo impacto sonoro, estos necesitan una mínima explosión que no aturde y no produce trauma acústico.Las acciones continuarán en la ciudad durante la temporada de fiestas.