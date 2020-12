"Nuestra huella en 2020", juntan alimentos para asistir a 35 familias de Paraná

Rotaract Club, Rotary Club y Araí Paraná invitan a juntos a dejar "Nuestra huella en 2020". El destinatario de las donaciones de alimentos no perecederos será el Merendero "Dejando Huellitas" de Barrio Los Berros de la capital entrerriana y se entregarán el domingo 27 de diciembre.



"La iniciativa comenzó con los chicos de Arai, donde ellos hacen un sorteo anual y decidieron darle un fin solidario. Las personas que quieran participar pueden ayudar llevando un alimento no perecedero, y de esa manera estamos ayudando al Merendero "Dejando Huellitas" de Barrio Los Berros", expresó a Elonce TV Denise Cano de Rotaract Club de Paraná.



Por su parte, Gustavo Toretta de Araí Paraná , dijo que "nuestro objetivo siempre fue devolverle algo a los empleados de la empresa, pero este año tan particular queríamos transitarlo de otra manera. Quisimos aportar nuestro granito de arena y quisimos ayudar a todas las personas que hoy lo están necesitando".



Las agrupaciones quieren "dejar una huella y darles esperanza a las personas, para que este nuevo año renueven la fe y se construya algo mejor. Queremos seguir dejando nuestra huella, porque por mas chiquita que sea, es significante para todos".



Las personas que quieran ayudar, pueden acerca su colaboración a Alameda de la Federación 698 de martes a sábados de 9:30 a 14hs. y de 17:30 a 20:30hs. Lunes: 17:30 a 20:30 y Domingos: 9:30 a 14hs.



"Colaborando con un alimento, las personas ya están participando de los sorteos. Hasta el 26 de diciembre recibimos donaciones", comentó Toretta.



El merendero "Dejando Huellitas" está ubicado en Barrio Los Berros, calle Lebenson al final. "Asiste a casi 35 familias y aproximadamente 40 chicos entre 1 y 14 años", agregó Denise.



Las donaciones que están solicitando son: Puré de tomate, Harina, Arroz, Fideos, Polenta, Lentejas, Choclo, Arvejas, Caldos, Sal fina y gruesa Leche larga vida y en polvo, Mate Cocido, Cacao, Jugos, Mate Cocido, Yerba, Café, Té.