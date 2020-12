Navidad y Año Nuevo: especialista aconseja cómo sobrellevar las emociones

Con la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, después de pasar un 2020 dificl por la llegada de la pandemia, algunas personas pueden manifestar una serie de emociones y sentimientos encontrados, que es importante poder identificar, para tomar conciencia y pasar unas fiestas tranquilas.



Fernando Fasaro, psiquiatra dialogó con Elonce TV y contó su experiencia personal. "Van a ser unas fiestas muy diferentes, con mi señora terminamos el aislamiento y decidimos pasar solos las fiestas. Mis papás, pasaran solos también".



Al respecto, dijo que "es muy importante la individualización de cada caso, de cada familia y sobre todo de las personas que van a pasar solas. Creo que será un gran desafío y en estas épocas, las partes linda se potencian y las malas también".



Y agregó que "hoy en día las frases hechas no sirven, desde mi lado aconsejo que cada familia analice su caso y que hay que apostar a la virtualidad, a la espiritualidad (quien la practique), a la amistad y a la comunicación en todos sus formatos. Las fiestas son un momento para arreglar cosas y quien pueda arreglar ese rencor, esa pelea seria de mucha ayuda".



Este año "tenemos que generar más consciencia con el tema del cuidado. Las personas que tuvimos covid, podemos ayudar con esa tarea, tratando de que las personas que no lo pasaron se cuiden más. Pero no es solo cuidar la parte física, también es importante la parte psíquica", remarcó el profesional.



Al respecto comentó que "si uno no trabaja bien la parte psíquica, el distanciamiento debe ser con amor, aunque sea contrario al amor y a la expresión. Hay que hablarlo y poder expresarlo, eso va a hacer que a larga lo malo, sea para mejor".



Al finalizar, destacó que "espero que en Navidad logremos una resiliencia para que Año Nuevo sea diez veces mejor".