Pescó enorme patí en el Paraná, tomó una foto y lo devolvió: habló de la captura

Una especie para ponderar

Por el disfrute del río

En una jornada de pesca con devolución, Erika Bidal, una entrerriana oriunda de Paraná, capturó un enorme patí de entre 25 y 26 kilos después de una intensa lucha que demandó hasta 15 minutos; ocurrió este fin de semana en las costas de Santa Elena y bajo la guía de Juan Emilio Carmelé."Todavía me duelen los brazos porque no estoy acostumbrada a hacer tanta fuerza. Fue muy emocionante", contó Bidal en, el programa que se emite porEs que según rememoró, "el pez hizo tanta fuerza que pensé que era un palo que habían enganchado, e incluso cuando empecé a juntar, se reventó el reels y la mitad de la pelea fue con el reels roto porque de la fuerza se quebró la manija"."Poder levantarlo después de 15 minutos de una pelea intensa es algo impagable, y es tan valorable su pesca como deportiva, como la de un dorado", destacó el guía de pesca. "La lucha que da para sacarlo desde 30 metros de profundidad, cuando está a los cinco metros se vuelve, lo hace hasta cinco o seis veces, demanda una lucha de no menos de 15 minutos", indicó Carmelé."El patí no es una especie valorada como deportiva en el Paraná Medio, porque quienes nos visitan vienen a pescar dorados y surubíes. Ocurre que, en esta época, el río Bermejo vuelca sus aguas sucias sobre el Paraná, lo que hace que nuestras aguas se enturbien y se corte la pesca con señuelos artificiales porque el dorado no los ve. Pero, tenemos otras alternativas, como el patí, que está y es solo cuestión de buscarlo y encontrarlo", explicó el guía de pesca a"Es un pez que anda entre las profundidades, entre los veriles, es decir, donde termina el banco de arena y comienza la profundidad de los canales navegables", comentó al destacar que su trabajo es la "pesca con devolución de todas las especies".En tanto, para Bidal, la jornada de pesca fue invaluable. "Hace años que venimos a Santa Elena a pescar, y fue una enorme alegría el poder volver después de diez meses, estar en familia, salir a pescar, fue una jornada muy especial. El Paraná nos recibió hermosamente", destacó.Mientras que Carmelé, al remarcar que el gigantesco patí "fue una bestia que colmó nuestras expectativas", comentó que "llegó a ese tamaño porque no tienen la fama de ser atractivos para la pesca deportiva".Fue en ese sentido que bregó para "que el Paraná siga teniendo esa vida, que es ir a disfrutar del río y de su fauna, y devolverla para que otro también pueda disfrutarla".