Cómo será el servicio de recolección de residuos por las Fiestas en Paraná

"La última recolección será el 24 de diciembre, de 4 a 12hs, y el servicio se retomará el sábado en horario normal para que no se acumule tanta basura", comunicó ael encargado del área de Recolección, Emiliano Krivusevsky."Normalmente, la recolección es diaria, y le pedimos a los vecinos que a los contenedores arroje la basura doméstica, porque nos hemos encontrado con maderas, chatarras y hasta cocinas", apuntó.Punto aparte, Krivusevsky mencionó que "la semana pasada hubo ocho quemas de contenedores, y esta semana, dos". Según indicó, ya se realizaron las denuncias en las comisarías de las jurisdicciones.Por su parte, la recolectora Natalia Monzón, recomendó a los vecinos, "que no tiren escombros y latas porque los contenedores quedan pesados; y tenemos que hacer fuerza porque la mayoría tiene rotas las ruedas". Instó, además, a colocarles un cartelito indicativo a los residuos cortantes.En tanto, el coordinador del área, Daniel Romero, refirió que sobre "avenidas y zonas céntricas, donde hay muchos comercios, se generan muchos residuos de cartones y plásticos". "Pedimos colaboración, sobre en estas fechas, por el horario en el que se hará la recolección, porque si sacan la basura después que pasemos, tendrán que esperar hasta el sábado cuando vuelva a retomarse el servicio".Al reiterar el pedido de colaboración a los vecinos, instaron a "no sacar los restos de comida fuera del horario de recolección porque el sábado recién se retoma el servicio".- Miércoles 23: servicio normal- Jueves 24: servicio hasta el mediodía- Viernes 25: no hay recolección- Sábado 26: servicio completo doble turno- Domingo 27: no hay recolecciónEl lunes 28 vuelve el cronograma habitual.