Así funcionará el servicio de taxis y remises durante las fiestas en Paraná

Entre las 21 y las 8 no habrá servicio oficial de taxis, aunque se reservan algunas unidades para trasladar a personal de la salud. Los remiseros suelen interrumpir el servicio entre las 11 y la 1, aproximadamente. No se harán reservas telefónicas.Desde la Cooperativa de Radiotaxis se informó que entre las 21 del 24 (y del 31) y las 8 (del 25 y del 1º) no habrá servicio oficial de taxis y, por lo tanto, tampoco servicio de modulación y telefónico, aunque algunos choferes sí salen a trabajar por su cuenta.Sí hubo acuerdos con efectores de salud privados para que algunos choferes cubran el traslado de personal que tienen que movilizarse durante la madrugada para prestar servicio, indicóVarias remiserías tendrán un operador en la base, pero los choferes no están obligados a trabajar. En general, a las 23 se corta el servicio y cerca de las 1 se reanuda.Se aclaró que las remiserías no están tomando reservas porque se desconocer la cantidad de vehículos que estarán disponibles.