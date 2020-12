Creció el río y desapareció el "puente de arena" que hace meses unía las islas

Video: El drone de Elonce muestra el "puente de arena" que se formó entre las islas frente al puerto

La sequía, provocada por el fenómeno de La Niña, hizo que en los últimos meses no se registren precipitaciones significativas en casi todo el país.. De esta manera, no se alcanza a cubrir lo que se necesitaría para mantener el río en una altura normal, según se indicó desde el Instituto Nacional del Agua.Desde que comenzó este proceso de bajante, el poco caudal de agua modificó elEl río dio lugar a la formación de enormes bancos de arena donde nunca se habían visto y ahora, dominan el lento transitar del río Paraná.El río Paraná registró un importante descenso en su caudal que se mantuvo desde febrero de este año hasta la actualidad. Incluso,, pudo verse reflejada con la aparición de grandes bancos de arena frente a la capital de la provincia de Entre Ríos.Sin embargo, en los últimos días de noviembre, comenzó un leve repunte que fue alimentado por abundantes precipitaciones. De hecho,Según pudo confirmary si bien se mantiene en bajos niveles, comenzó a notarse el alivio en el paisaje costero.Con el leve repunte,frente al puerto de la capital entrerriana, fue nuevamente cubierto por el río Paraná.En cambio, en la zona de Bajada Grande, el banco de arena que se formó en la isla situada frente a la histórica zona de la capital entrerriana,De esta manera, el río volvió a niveles del pasado 12 de septiembre, confirmó Elonce. Sin embargo.No obstante, y pese a los pronósticos de lluvias, la condición de las aguas persiste en niveles bajos y no se prevé un cambio muy grande en la situación al menos hasta el 31 de enero.La futura evolución dependerá fuertemente de la evolución de las lluvias en la región, especialmente en la parte de la cuenca de aporte de respuesta más rápida, es decir,