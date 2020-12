Reiteran las medidas de cuidado para compartir las Fiestas de fin de año

Nuevas formas de compartir

Por esa razón, recordó:

Desde la Municipalidad se pide responsabilidad a la ciudadanía ya que aún hay circulación viral comunitaria sostenida en Paraná y en otras ciudades.Es indispensable mantener el lavado de manos, distancia social, uso de tapabocas, nariz y mentón, mantener los ambientes ventilados y no compartir el mate o los utensilios."La comunidad ha puesto mucho esfuerzo tomando las medidas de prevención y es importante minimizar el riesgo de propagación viral en los encuentros familiares y sociales que tendrán lugar en los próximos periodos festivos", señaló la subsecretaria de Salud Comunitaria, Micaela Rey."En este tiempo aprendimos nuevas formas de compartir, de reunirnos en forma virtual y sentirnos igual cerca de nuestros afectos. Aprendimos a saludarnos chocando los codos, mirándonos a los ojos o extendiendo los brazos tocándonos con los puños. En este tiempo, debemos aprender nuevas formas de celebrar estas fiestas, construyendo espacios seguros para nuestros afectos, para que nadie esté en riesgo", concluyó la funcionaria.-Limitar las reuniones y/o festejos familiares o sociales durante los días previos, más aún, si está previsto compartir fiestas con personas que presenten factores de riesgo y principalmente mayores de 60 años.-Si decidís juntarte, es mejor realizar las reuniones al aire libre, en patios o terrazas.-De no ser posible al aire libre, abrir puertas y ventanas para asegurar buena ventilación de los ambientes.-Mantener la distancia mínima requerida, máxime con las personas con factores de riesgo o mayores de 60 años.-Limitar el número de personas en cada reunión es muy importante porque el virus está presente.-Es preferible que las reuniones sean con convivientes o grupo habitual de contacto (burbuja).-No compartir vasos, cubiertos y utensilios. No tomar de la misma botella o lata.-Mantener la higiene constante de las superficies de contacto y de nuestras manos.-Si alguna persona tiene síntomas o diagnóstico de Covid 19 o es contacto estrecho de un caso confirmado debe permanecer en aislamiento y, por lo tanto, no participar de reuniones sociales/familiares.