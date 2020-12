Prorrogaron el vencimiento de la Licencia Nacional de Conducir en Paraná

Prorrogan el vencimiento de la Licencia Nacional de Conducir en Paraná. La medida rige hasta el 31 de marzo de 2021 para licencias cuyas vigencias culminen entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de 2020.Enrique Ríos, encargado de la Secretaria de Seguridad Vial de Paraná, explicó aque "producto de la situación de pandemia se originaron retrasos e inconvenientes. No obstante, la situación se solucionó, se están atendiendo aproximadamente 150 personas por día, desde las 7 a las 17.30. Esto nos permitió avanzar mucho y reducir tiempos de espera".La prórroga del registro de conducir "es para que la gente no tenga inconvenientes. Aquellos cuyos registros operaron como vencidos durante el 2020, (desde febrero a diciembre) tienen tiempo hasta el 31 de marzo para renovarlo"."Como la autoridad concedente es la Municipalidad de Paraná también tiene potestad para establecer las distintas prórrogas: rige en toda la provincia y el país. Si una persona con el carnet vencido va a otro lugar no deberían hacerle problema. Nosotros, para que la gente no tenga inconveniente, le estamos haciendo una copia autenticada, firmada por el secretario, sobre esta resolución y que la gente lo pueda presentar", agregó.Quien necesite la copia de la resolución "debe acercarse a la Secretaría de Movilidad Urbana o llamar al 343144623. Además, la vamos a poner a disposición en la página del municipio. Estamos trabajando de 7 a 13 en Cinco Esquinas, tercer piso".Respecto a los turnos, manifestó que "le pedimos por favor a aquellas personas que no pueden concurrir en los días establecidos que lo anuncien, que modifiquen en la turnera y que otra persona ocupe ese lugar. La demanda es grande, hoy ya damos turnos para el próximo año. Seguro para enero tendremos más".