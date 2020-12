Suero equino hiperinmune: Laboratorio entrerriano participó de los ensayos

Sociedad ANMAT autorizó el suero equino para el tratamiento de coronavirus

El laboratorio DominguezLab participó en el tratamiento con suero equino para tratar a pacientes de coronavirus. Después de varios meses de investigación y en medio del rebrote de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el suero equino hiperinmune (CoviFab®) elaborado por científicos argentinos fue aprobado esta mañana por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)Mario Domínguez, Director del LaboratorioAl respecto, el director dijo que "el medicamento es un anticuerpo que naturalmente producimos para defendernos ante un virus. En este caso, se utiliza el caballo ya que tiene una gran capacidad de producir estos anticuerpos. Entonces se inocula una fracción del virus, el caballo produce los anticuerpos, luego se colectan, por un proceso biotecnológico se purifican y se llega a un medicamento".Ese medicamento "es el que se inyecta en un par de dosis y son los anticuerpos que nos dan para defendernos del virus cuando nos infectamos. Es un tratamiento que va a curar la enfermedad o a paliarla y no prevenirla como la vacuna".Este suero demostró reducir la morbimortalidad casi a la mitad (45%) en los pacientes con COVID-19 moderada y severa. "Hay cinco estadios de la enfermedad: asintomáticos, leves, moderados, severos y graves. Estos estudios no están ensayados en pacientes graves, porque estos tratamientos se usan en enfermedades más tempranas, no en rescates sobre el final", explicó.Domínguez, comentó que "todo depende en la capacidad de logística. Según los propietarios de los laboratorios, ellos ya estaban produciendo los medicamentos a medida que avanza los ensayos, es decir que ya hay un stock de medicamentos disponibles" ANMAT anunció que hoy ya puede ser usado en los hospitales, entonces esperamos que sea lo antes posible"."Está autorizado y se puede comercializar en todo el territorio nacional, así que es más que alentadora la noticia. No solo salva más pacientes, sino que también desocupa la capacidad sanitaria, porque hay menos usos de respiradores. El estudio demostró que hubo 36% menos de asistencia mecánica y el tiempo en terapia intensiva disminuyó un 24%", culminó.