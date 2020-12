Fundación Crisálida no se detiene: Su trabajo, asistencia económica y espiritual

Gabriela Méndez, presidenta de la Fundación Crisálida y Laura Petrucci, cofundadora de la entidad

Crisálida es una Fundación de Oncología y Cuidados Paliativos para niños y adolescentes.



, en diálogo con, destacaron que este "no ha sido un año fácil" para la comunidad.No ha sido fácil, porque no hemos podido realizar las visitas y acompañamientos que hemos estado acostumbrados pero no hemos dejado de estar al lado de los chicos, de acercarles los bolsones que mensualmente les hacemos llegar y reforzamos en esta época con máscaras para los chicos, barbijos para las familias, alcohol en gel, para ayudar en esta pandemia", indicó Méndez., a través de comunicaciones a través de redes sociales, teléfono, haciendo transferencias para que las familias puedan afrontar los gastos que le requiere estar allá que son muchos", dijo además.Los chicos a los que la fundación acompaña son de escasos recursos, sin obra social en la gran mayoría de los casos.Acotó queLa campaña 10x10 sigue siendo un éxito ya que la gente sigue colaborando". Quienes quieran colaborar pueden acceder a la página web www.fundaci óncrisalida.org o acercarse a la sede, de lunes a viernes en el horario de 17 a 19. Allí realizan la feria americana, con todo el protocolo que exige el estado de pandemia. "Se puede colaborar con dinero, hacer transferencias o con tarjetas de crédito, se pueden devengar también de ganancias", manifestó Méndez.Lamentablemente todos estos casos nuevos que ha habido tienen que ir a hacerse tratar en el Garraham o en el Gutierrez".Asisten actualmente a 18 chicos en total. "Hay chicos de distintos puntos de la provincia", puntualizó la cofundadora de la entidad.Una vez que se inauguró la sala, en 2011, decidimos abocarnos a esto", manifestó Petrucci.A los pacientes "se les envían las viandas de comida, se les ayuda económicamente y espiritualmente, con nuestros voluntarios y psicólogos".