Cómo atenderán las estaciones de servicio durante las fiestas

El 24 y 31 de diciembre las estaciones de servicio modificarán sus horarios de atención debido a las fiestas.Sobre este tema, Julio Asensio, el jefe de la estación de servicios El Rutero, dijo aque "se va a atender normal hasta las 22 horas y después habrá una guardia mínima"."En tanto los días 25 de diciembre y 1ero de enero, se va a atender normal, salvo el drugstore y cafetería que abrirá a media mañana. Hay algunos clientes que dejan para última hora la carga de combustible, pero siempre lo recomendamos que no, porque la capacidad de despacho que no se puede ampliar", resaltó.Consultado sobre el consumo, indicó que "de a poco viene repuntando, aún no hemos llegado a las cifras del año pasado. Cada vez que hay un mayor movimiento en la calle, eso se refleja en los surtidores" y aclaró: "las personas lo sintieron al último incremento".