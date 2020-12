Padres de niños autistas piden unas "fiestas felices, sin ruido"

Con motivo de los festejos de Navidad y Año Nuevo, y el eventual uso de pirotecnia, desde Mirar Tea Paraná, la asociación de padres de niños con autismo, pidieron a"pasar unas fiestas sin ruidos".Augusto, un niño de 9 años, pidió auna navidad sin estruendos "porque me hace dolor muchos los oídos. Además, quiero que todos se queden en sus casas".Por su parte, Amarú Méndez, madre del pequeño dijo que "hacemos juntos la campaña de la No Pirotecnia, es un ejemplo. El año pasado pudimos lograr que se respete mucho no hacer ruido"."Este año, esperamos contar con la solidaridad de la sociedad para que se vuelva a repetir. Hay que tener en cuenta que esto no solo afecta a personas con autismo, sino que también, a adultos mayores, niños, animales, o simplemente personas que tienen problemas auditivos", dijo."Queremos que se respete eso, y pasar unas fiestas felices con nuestras familias, y no personas encerradas en el baño con sus niños huyendo del ruido", finalizó.