Activá Verano: "Habrá actividades deportivas y recreativas en toda Paraná"

Este lunes, en el marco del paseo cultural y gastronómico en Avenida Alameda de la Federación, se realizó el lanzamiento de la agenda del Programa Activá Verano.

"Buscamos ir contagiando, ir motivando paulatinamente esta pequeña reactivación"

"Una ciudad, primero tienen que ser bien vivida y disfrutada por sus vecinos"

El ministro de Turismo de la provincia, Juan José Bahillo

Lo hizo"Tenemos este paseo gastronómico y cultural, en una calle emblemática de la ciudad, en Alameda de la Federación. Junto al ministro de Turismo de la provincia y parte de nuestro equipo estamos presentando la agenda cultural, recreativa, deportiva, que, y también para aquellas personas que vienen de distintos lugares del país, puedan disfrutar de nuestra ciudad", manifestó Bahl a"Los comerciantes están muy contentos", afirmó el intendente, al tiempo que contó que en estos días previos "fuimos golpeando la puerta en las casas de los vecinos para decirles de esta oportunidad, que es para que los bares pudieran abrir, buscamos ir contagiando, ir motivando paulatinamente esta pequeña reactivación que está comenzando. El sector del turismo es uno de los más golpeados durante la pandemia; queremos acompañarlo, lo estamos haciendo".Al evento de este lunes, "lo estamos organizando con la Asociación de Hoteleros y gastronómicos de Paraná. Vemos que la gente viene a disfrutar. Además, la sido con una participación plena de los comerciantes que han visto esto como una oportunidad muy pero muy positiva, y como una antesala de lo que van a ser las distintas actividades que vamos a tener durante todo enero y febrero en nuestro parque y en nuestras playas, en las que hemos trabajado desde el invierno hasta aquí, colocando sombreadores, duchadores".Del mismo modo, el intendente se explayó: "Tenemos planificadas distintas actividades deportivas y recreativas. Todas nuestras playas cuentan con desfibriladores, todos los bañeros están capacitados en protocolos del Covid y en RCP, A los espacios públicos los hemos puesto en valor para que todos los podamos disfrutar, no solo en los lugares de mayor afluencia de personas, como lo son las playas y el Parque, sino en las plazas y parques de distintos lugares de Paraná, para que también en los barrios la gente pueda disfrutar de espacios de calidad"., afirmó a: "El sector turístico, junto al de transporte y algunos servicios, fueron de las actividades más complicadas, con más perjuicios en el marco de la pandemia. Afortunadamente desde el 4 de diciembre volvió la actividad, de manera gradual, pero con mucho trabajo, mucho protocolo, mucho compromiso de parte de los prestadores y de los trabajadores con productos turísticos que tiene nuestra provincia, afines a la realidad actual de la pandemia, con distanciamiento, contacto con la naturaleza, balnearios, playas, gastronomía"."Más allá de la incertidumbre que nos genera esta situación, nos permite ser optimistas, en cuanto al nivel de actividad que vamos a tener", destacó.Dijo que las consultas "son importantes, la cercanía con Capital Federal también es una fortaleza y también tenemos que enmarcar esto en el contexto en que estamos y seguimos en pandemia. Hablando siempre con los prestadores, con los trabajadores, con los turistas, los vecinos, para que se cumpla con el protocolo. Debemos hacerlo para poder sostener la actividad turística y que podamos convivir en el marco de esta pandemia".El ministro resaltó asimismo el evento que se realiza en Alameda de la Federación, hoy, ya que "si bien esto tiene una fuerte impronta dentro de la actividad turística, Bahl destaca a estas acciones para que la disfruten los vecinos y que sean ellos los que se apropien de este tipo de iniciativas y de otras acciones que pone en valor la municipalidad para tratar de reactivar esta actividad lo más rápido posible. Me parece que ese es el camino. Una ciudad, para ser exitosa, n términos turísticos, primero tienen que ser bien vivida, aprovechada y disfrutada por sus vecinos, sus propios ciudadanos. No podemos aspirar a poder desarrollar la actividad turística, si primero los habitantes de la ciudad no se sienten con la pertenencia y debidamente tenidos en cuenta".