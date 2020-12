Se realizó el acto de premiación del concurso de Poesía "Juan L. Ortiz"

Los ganadores del IV Concurso Literario Provincial "Juan L. Ortiz", género Poesía son:

Menciones (sin orden de mérito)

Este lunes se desarrolló el acto de premiación del Concurso Literario Provincial "Juan L. Ortiz" - Edición 2020 en el género Poesía que organiza la Biblioteca Provincial de Entre Ríos.El acto estuvo encabezado por la Secretaria de Cultura de la Provincia, Francisca D'Agostino; acompañada por el Director de la Biblioteca Néstor Rodríguez y los ganadores."Estamos muy contentos de entregar estos premios, si bien es distintos a años anteriores, es una mención especial, guardando todos los protocolos. Es el premio de poesía más importante de Entre Ríos y todos los años, son más jóvenes los que participan y eso nos entusiasma mucho", expresó aFrancisca D´Agostino, Secretaria de Cultura de Entre Ríos."La Poesía es un género literario muy arraigado en nuestra provincia, con referentes muy importantes como Juan L Ortiz y otros poetas bellísimos, y por suerte sigue vigente en los jóvenes. Estamos muy contentos", dijo.En esta cuarta edición participaron 145 trabajos de toda la provincia, de los cuales el jurado seleccionó 3 trabajos ganadores y 3 menciones especiales sin orden de mérito.Poema "El filo", seudónimo Hierba OscuraAutor: Washington Atencio AndrioliParanáPoema "Mantra XII", seudónimo Inés Cronopio;Autora: Jorgelina RodríguezDiamantePoema "Primer cajón", seudónimo Esteici MalivúAutora: María Inés ChesiniGualeguayPoema "Camalote cuera", seudónimo YurunéAutor: Santiago VeronesiGualeguaychú- Poema: "Común", seudónimo Darío RubénAutor: Lautaro Daniel MaidanaParaná- Poema "Vudú", seudónimo El club de los dragonesAutora: Natalia María GarayPor su parte, el ganador del premio Washington Atencio, comentó que "hace tres años que escribo, el año pasado me presente a este mismo premio y saque el segundo premio. Este año volví a intentar y me llevé el primer premio".Sobre lo que sintió cuando salió primero, señaló que "me alegré mucho, sentí mucha felicidad y es un concurso que celebro por la cantidad de personas que se presentan. Mi poema se llama".Por último, Néstor Rodríguez, Director de la Biblioteca, comentó que "estamos reconfortados por todos los poetas y escritores del territorio provincial. Quiero destacar el trabajo del jurado y el apoyo de la Secretaria de Cultura para poder desarrollar el concurso en este año tan atípico"."Estamos muy contentos porque participaron poetas de los 17 departamentos de Entre Ríos", finalizó.Cabe destacar que en la edición del Concurso los premios son: 15.000 pesos para el Primer premio,10.000 para el Segundo premio y 8.000 pesos para el Tercero. En tanto; las menciones especiales tendrán, además del correspondiente diploma, una compensación monetaria de 4.000 pesos.La Biblioteca Provincial de Entre Ríos realizó esta convocatoria como parte del Homenaje de la institución al gran poeta entrerriano Juan Laurentino Ortiz.