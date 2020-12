Arrancó el verano y los paranaenses disfrutaron las playas de la ciudad

Sociedad El verano arranca a pleno sol y pasará de fresco a caluroso en pocas horas

El comienzo formal del verano será con un clima fresco por la mañana pero con el correr de las horas se convertirá en caluroso en la capital entrerriana y sus alrededores."Nosotros les brindamos un servicio a las personas de prevención y cuidado, pero queremos que entre todos podamos preservar el espacio público", expresó a, Giuliano, jefe del área de guardavida.El servicio del guardavida en la playa del municipal está cubierto de 8 de la mañana a 20 horas. "Cuando habilitamos el lugar, tratamos de recorrer la playa para sacar cualquier elemento que pueda ser peligroso", dijo. Y agregó que la "principal tarea es la prevención".Tanto el balneario de Bajada Grande, el Thompson y la playa Municipal "están siendo bastante visitados. Muchos turistas y familias eligen estos lugares que están bien cuidado y tienen una estructura de acuerdo a las necesidades de las personas".Con temperaturas que alcanzaron los 30°C y por momentos los superaron, pero con la presencia del vieron que apaciguaba el calor, gran cantidad de vecinos de la capital entrerriana decidieron pasar el primer día del verano en las playas de la ciudad.En tanto, una joven que estaba disfrutando de la playa, dijo aque "elijo el balneario municipal porque está muy cuidado y hay más sombra, porque no me gusta exponerme tanto al sol".Por su parte, su amiga agregó que "uso protector, gorro para poder protegerme, porque no es la mejor hora para estar al sol".Las cámaras de, captaron diferentes imágenes: Gran cantidad de personas y dividas en grupos familiares, de amigos e incluso personas solas disfrutado un rato al aire libre. Siempre manteniendo el distanciamiento social y las medidas de higiene impuesta por el coronavirus.