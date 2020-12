Colecta voluntaria de sangre en Unión Árabe: "Es algo que nos beneficia a todos"

La peña de Boca "Jorge Comas", junto con la Asociación Civil Arco iris, llevaron adelante una colecta externa de sangre en beneficio del hospital Materno Infantil San Roque."Es algo nuevo para nosotros, muchas veces ocurre que las personas no conocen y tienen temor y no vienen a donar sangre. Pero es algo muy sencillo, cuando uno va una tienda se cruza con personas y no esta tan cuidado como acá", reflexionó el presidente de la peña de Boca, Eduardo Caso, aEn este sentido, señaló que donar sangre "es algo que nos beneficia a todos, uno nunca sabe cuándo va a necesitar sangre. Por eso incentivamos que mínimamente una vez al año donen. Estamos muy contentos en poder llevar a cabo esta acción"."Este año no pudimos festejar nuestro día que es el 12 de diciembre, por eso convocamos a todos los hinchas y socios que nos regalemos la tarea de donar sangre. Además, todos los que donaron participaron de sorteos de camisetas", resaltó Casco.Por su parte Mirta Sotier, representante de la Asolación de Oncología Infantil, Arco Iris dijo que "es un trabajo de concientización que venimos haciendo desde hace tiempo. Contamos con todos los protocolos y cuidados, debemos pensar en ser solidarios y ponernos en el lugar del otro""Se necesita sangre, hay enfermos que deben hacer un tratamiento y muchas personas que son del interior de la provincia, no cuentan con familiares que puedan donar sangre, por ello en Paraná debemos dar ese paso y ser solidarios", sumó.En este sentido, manifestó: "En navidad festejamos el nacimiento de la una vida nueva y tenemos que apoyar y ayudar a esa vida, y debemos extender un brazo y donar sangre".Además, contó que van a realizar una acción para la festividad de Reyes Magos: "Pensamos en un regalo de vida, en estos momentos tan difíciles donde se piensa en una ley dolorosa y sobre la muerte de niños, queremos hacer un regalo mágico, como lo es donar sangre""Convocamos a todas las asociaciones y voluntariados del hospital San Roque, para que podemos donar sangre para el 6 de enero", explicó.Al finalizar, Sotier dijo: "Este 2020 fue un año de aprendizaje, se comenzó con mucho miedo, estaba en riesgo la vida de las personas, y creemos que de esto se sale con educación. Hay que aprender a cuidarnos y cuidar al otro".