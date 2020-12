La madre de Romina Iturain reiteró pedido de Justicia por el crimen de su hija

Se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Romina Iturain y su mamá, María Cristina Puebla, utilizó las redes sociales para reiterar el pedido de Justicia por el crimen de su hija. Aquel 20 de diciembre de 2001 la adolescente de 15 años estaba en la casa de su tía, situada a 300 metros del hipermercado Wal Mart. Fue alcanzada por una bala de arma policial, calibre nueve milímetros, que ingresó a la vivienda luego de que la policía se apostara frente al local para dispersar a un grupo de manifestantes que pedía comida. El proyectil le impactó en el tórax y su muerte fue casi inmediata. Nunca se encontró el arma ni al autor del disparo.



A continuación, el texto completo :



"20 de diciembre 2001. Hechos violentos. Muertes de inocentes. Hoy se recuerdan víctimas de represión policial cuando el ex presidente de La Rúa mandó a reprimir con balas de verdad. Mi hija Romina Iturain estaba en casa de sus primas y la gente desesperada corría para esconderse en ese lugar.



Mi hija, con sus primas, salió a ver lo que sucedía. Fue cuando Romina recibe un impacto de la bala que termina con su vida.



Ya pasaron 19 años de este hecho. Para mí es como si fue hoy. Aún no se hizo Justicia por mi hija. La mataron, pero ¿quién? Pido me ayuden a esclarecer este hecho. El o la culpable tendrá la conciencia limpia.



Pensar que mi chiquita hermosa ya tendrías 29 añitos. Te extrañamos tu hermana Brenda Iturain ahora más que tu papi partió, tal vez esté junto a vos. No se cómo será después de la muerte, si nos encontraremos o si brillas en una estrella.



Pido Justicia por Romina. Te amamos y recordamos siempre", firman el texto que lleva la firma de sus hermanas, Brenda Iturain, Vany, Paola, y su mamá María Cristina Puebla.



Romina Iturain, hija del ya fallecido Mario Iturain, conocido trabajador estatal encargado entre otras tareas del mantenimiento del reloj del palacio municipal, se fue a media mañana a lo de su prima, en la zona de Bajada Grande, a unas cinco cuadras del supermercado WalMart.

En el comercio se había congregado gente en busca de comida desde primera hora de la mañana y se había reforzado la seguridad tanto privada como de efectivos policiales.

A la siesta comenzó la represión. La gente huyó y los policías los siguieron. Una bala de 9 milímetros alcanzó a Romina en la casa de su prima. Le atravesó un pulmón. Los familiares lograron llevarla al San Martín, pero la chica llegó muerta.

María Cristina protagonizó numerosos reclamos frente a Tribunales, donde llegó a encadenarse intentando que le den respuestas. Incluso, viajó hasta Casa Rosada para pedir ayuda. A 19 años de aquel diciembre trágico, la mujer aún clama por Justicia porque el crimen sigue impune.