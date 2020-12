El orgullo de los padres del Campeón: "Es una alegría inconmensurable"

"Tras años de mucho esfuerzo, desde que comenzó a los 4 años hasta ahora, esta es una alegría muy grande, pero es todo trabajo de él que se dedicó a esto con mucho cariño y esfuerzo", valoró asu padre José Werner.Al recordar a su hijo fallecido, el padre del Campeón destacó que "Gabriel fue el ideario de todo esto, él que le puso el reglamento a Mariano para decir esto se hace con trabajo y esfuerzo, siempre con perfil bajo, respeto y poniéndole mucha actitud y mucha garra"."No es sucio para correr, es aguerrido. Defiende lo de él, lo busca con obsesión y así lo ha ganado", sentenció el hombre que, de acuerdo a lo que rememoró, este domingo para la final, estuvo "conteniendo la respiración" y acompañando al equipo por sus años de experiencia.Werner (p) quien por razones de salud ya hace cuatro años que no pisa un circuito, comentó que el automovilismo "tiene cosas lindas y feas, porque por ahí se pincha la goma en la última vuelta cuando venís ganando y te querés morir". Pero en sus palabras de padre, los consejos a Mariano fueron "que estuviera tranquilo porque venía bien". Asimismo, ponderó el esfuerzo de los mecánicos, "los secretarios privados de él, los que mantienen los secretos de todo"."Es una alegría inconmensurable", sentenció al comentar: "Solo me falta uno que está en el cielo y no completa la alegría total, pero a él se lo dedicó porque lo primero que hizo fue señalar al cielo dedicando el triunfo a Gabriel"."Es un punto que no cierra pese a que ya pasaron 13 años, pero lo seguimos recordando. En este lugar festejamos con Gabriel en 2006 el primer campeonato de la Fórmula Renault tras el viaje desde General Roca, Río Negro. Los llevamos en andas a ambos, a Mariano y a Gabriel, festejando el primer campeonato de la Fórmula Renault", rememoró.Finalmente, reveló que a Marianito le gustan los bifes a la cacerola, comida que le preparará para cuando tenga un fin de semana libre tras sus compromisos en Buenos Aires.