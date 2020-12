"Feliz de traer la Copa a Entre Ríos", las palabras de Werner, el monarca del TC

, fueron las primeras palabras de Werner, el monarca del TC, aen su llegada a Paraná. Al calificar de "increíble" al recibimiento de los fanáticos del Ford se mostró agradecido por el acompañamiento., sentenció en relación al triunfo alcanzado este domingo. Es que después de tantos años siendo protagonista en el Turismo Carretera, Mariano Werner pudo, al fin, celebrar un campeonato en la máxima categoría. El entrerriano llegó quinto en el circuito sanjuanino, con el Ford del equipo Memo Corse, y. Agustín Canapino, el campeón saliente, le cedió el 1 con un contundente éxito de punta a punta."Feliz de traer la Copa a Entre Ríos, que cuantas veces se nos negó", remarcó el entrerriano al destacar queAl grito dese abrazó con toda la familia del Ford.Después del recibimiento y desbordante caravana de alegría por las calles de la ciudad, en el umbral de la Catedral Metropolitana y sobre la autobomba de Bomberos Voluntarios,rescató las palabras que el Campeón extendió a su familia y su hermano fallecido, Gabriel."Cuantas veces miré al cielo y decía `hoy no se me puede escapar´ porque fue una person que todo este tiempo me faltó. Sin dudas que todo hubiera sido más sencillo con él, pero me enseñó a crecer, a poner más que nunca", valoró Marianito al hacer extensivo el agradecimiento por el acompañamiento a su esposa, Micaela, y a sus hijos Salvador y Rafael. "Cuando llegaba desanimado, ese abrazo interminable antes de ir a la carrera.. y Salvador me pedía que trajera la copa, así que cada vez que subía al auto pensaba en eso", reveló.Consultado sobre la obtención del buscado triunfo, y el consecuente festejo por las calles de Paraná, explicó: "Es un momento crítico para todos por la pandemia, que uno no sabe si festejar o no, pero este es un momento único ".