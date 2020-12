Inauguraron la calle "Rosa Eloisa Paniagua" en Barrio Macarone de Paraná

En memoria de la joven Eloísa Paniagua quien fuera asesinada durante la represión policial en las trágicas jornadas de 2001, inauguraron una calle de Paraná con su nombre, además pintaron un mural sobre calle Bv Mariano Moreno. El evento se realizó este domingo a las 19 en ex calle Dorrego y Neuquén - Barrio Macarone."Estamos en el corazón del barrio, donde creció Eloisa, jugar e ir a la escuela. Gracias a jóvenes de la misma edad de ella y que compartieron momentos junto a ella, se inauguró la calle", expresó aDaniel Paduan, subsecretario de Derechos Humano.La iniciativa fue "para tenerla más presente que nunca y para que no se produzcan más los momentos trágicos que vivió nuestro país. No podemos permitir que, en democracia, se lleguen a momentos limites como en el 2001", dijo.La denominación de la calle fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná.El acto se da en el marco de los 19 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que pusieron fin al gobierno de Fernando De la Rúa y culminaron con la represión que costó la vida de más de 30 argentinos.Por su parte, el papá de la joven, agregó que "estamos contentos por todo lo que se logró hacer. Quiero agradecerle al barrio que siempre la recuerdan".Al finalizar recordó a su hija como "la más regalona del barrio. Ella era feliz".En tanto, Santiago Halle, comentó que "nombramos la calle del barrio donde ella vivía. Estuvimos trabajando codo a codo con los vecinos, para realizar esta reivindicación histórica de su trágica muerte".