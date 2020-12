Piden que continúen las actividades para adultos mayores en complejo Alfonsín

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Integrantes del Complejo Deportivo Municipal Raúl Alfonsín piden la reapertura de las piletas para poder hacer actividad física.



Marizza Voltatorni, expresó a Elonce TV que "hasta la semana pasada se realizaron actividades con distanciamiento social. Parece que estas semanas y todo enero solo estará abierto para hacer actividades con niños. La prioridad es la salud y no entendemos por qué esta decisión. La mayoría de nosotros no accede a clubes privados y esta era la oportunidad que tiene mucha gente de hacer actividad física".



"Tenemos dos piletas grandes, están limpias y para habilitarse. Ahora son solo para colonia. Hay gente adulta que solo puede hacer ejercicio en el agua. Esto nunca se ha cortado, no sabemos qué pasa. Necesitamos profes que estén con los alumnos", dijo.



Rebecca Fogel, por su parte, señaló que "teníamos aquagym, zumba, salón de musculación, hay fútbol y otras actividades. Es una lástima porque precisamos actividades físicas y al aire libre. Este complejo es amplio". Elonce.com