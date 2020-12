Joaquina cumplió 8 años y junto a su familia y amigos "celebraron la vida"

Este 18 de diciembre, Joaquina Bressán, la pequeña que hace dos años sufrió graves lesiones al ser succionada por el filtro de una piscina, cumple 8 años y su familia "celebra la vida", además un día como hoy comenzó a respirar sin asistencia mecánica., visitó a la pequeña en este día tan especial.Estamos de malla porque hace calor". La niña recibió un regalo y emocionada expresó: "es lo que yo quería". El obsequio consiste en una muñeca con accesorios para vestirla y peinarla, acompañada de un perrito que Joaquina llamará "Tokio".Al preguntarle si iba a compartir el regalo con su hermana Faustina, dijo picara que "ella ya está grande para jugar con las muñecas". A las cámaras Joaquina mostró muy contenta sus trenzas y comentó que "me las hizo Daiana, la chica que me cuida, porque mi mama a veces se tiene que ir a trabajar y no podemos quedarnos sola con mi hermana. Ella es re buena con nosotras".Sobre el festejo de su cumpleaños, contó contenta queyo ahora no puedo nadar porque tengo un problema, pero cuando sea grande voy a poder hacerlo. A la noche vamos a comer asado con mis papas y abuelos".Por su parte, Florencia Sosa la mamá valoró "por las oraciones y el acompañamiento que recibimos siempre.".Los enfermeros que la atienden les regalaron una carpa y una torta. "A las 20 horas vienen y la conectan ya que tiene una nutrición parenteral. Joaqui anda con el carrito y tiene un espacio muy limitado para circular, por eso el cumple termina a las 19", dijo y agregó quey quiero darle gracias a todas las personas que me cruzo, que siempre me preguntan por Joaquina. Recibimos mensajes de todos lados de la provincia y del país", señaló.Al finalizar, destacó que "junto a los abuelos, los tíos, los tíos postizos que se encargan de ella y de la hermana que es muy importante.