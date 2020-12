Video: Sorpresa, risas y lágrimas: Werner habló con su familia antes de definirse el TC

. Un entrerriano es el líder del campeonato y gran candidato:, ya que en dos ocasiones en su historia dentro de la máxima categoría del país, el piloto paranaense, llegó con chances de ser campeón y se lo arrebataron en la última carrera.. Mientras que en Paraná, la familia de Mariano Werner, recibe el aliento para el piloto del Fadel Memo Corse.. "Estamos confiados en que Dios y la Virgen, nos van a ayudar", dijo la mamá del corredor y agregó: "ser mamá de pilotos no es fácil, porque es un deporte donde está solo en el auto y tiene la presión de ganar siempre uno", resaltó.Por su parte,, y quien acompañó durante muchos años a sus hijos en la pasión de los "fierros", explicó que "son muchos años de acompañarlo y ahora, no poder estar con él, es un sufrimiento.", señaló José.En la entrevista con(Salvador y Rafael), su cuñada Trinidad, su sobrina Allegra y su suegra.y agregó: "Salvador tiene tres años y sufre como yo en las carreras. En la anterior, no me soltó la mano en ningún momento", recordó."Hoy ya estoy nerviosa y no he decidido ni cábalas todavía para el domingo, pero creo que la vamos a mirar los mismos que estuvimos el fin de semana pasado", afirmó Micaela.En la continuidad de la charla, el padre de Mariano, sostuvo que la gente lo saluda, lo alienta y le da fuerzas por Mariano.y los familiares del piloto contaron que no lo veían desde hace 10 días.Sin embargo,El piloto paranaense comentó sus expectativas para el fin de semana e hizo un balance de su temporada. "y subrayó: "mi familia son los que me han impulsado a seguir y dar siempre un poco más", remarcó."Hola papá. Te amo papá", interrumpió Salvador y después lo alentó: "¡Vamos papá!", mientras Mariano hacía fuerza para contener las lágrimas.